На Харьковщине COVID-больницы заполнены на 100%, - глава ОГА
Об этом заявил журналистам глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, передает "Укринформ".
"Фактически мы имеем оранжевую зону. Это фактически. Я должен сказать, что реально мы даже не в красной зоне, а уже в черной. Заполненность коек на самом деле сейчас является стопроцентной. Для того чтобы формально перейти в красную зону, нам необходимо 5 дней подряд иметь заполненность по одному критерию 75%. На сегодня заполняемость 70% ", - сказал Кучер.
Он пояснил, что показатель такой, потому что свободными остаются кровати, выделенные для детей (с 500 пока заняты 11), и кровати в городском роддоме №2 (из выделенных 110 заняты 9).
"Только благодаря этому сегодня мы еще остаемся в оранжевой зоне", - отметил Кучер.
По его данным, количество ежедневных госпитализаций в регионе превышает количество выписанных пациентов.
"Госпитализируются от 60 по области до 90 человек, для того, чтобы нам разместить этих людей, а есть такие, которые находятся в крайне тяжелом состоянии, нам необходимо такое же количество и выписать. Это как раз является подтверждением того, что ситуация является критической", - заявил глава ОГА.
Он добавил, что в ближайшее время будет дополнительно выделено 320 коек в областных и городских больницах, также заведения планируют дополнительную закупку концентраторов.
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