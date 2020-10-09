На Харьковщине COVID-больницы заполнены на 100%, - глава ОГА

9 октября, 2020, 17:37

В Харькове городские и областные больницы уже на 100% заполнены пациентами с СOVID-19, и только за счет свободных детских кроватей и мест для беременных регион содержится в оранжевой зоне

Об этом заявил журналистам глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, передает "Укринформ".

"Фактически мы имеем оранжевую зону. Это фактически. Я должен сказать, что реально мы даже не в красной зоне, а уже в черной. Заполненность коек на самом деле сейчас является стопроцентной. Для того чтобы формально перейти в красную зону, нам необходимо 5 дней подряд иметь заполненность по одному критерию 75%. На сегодня заполняемость 70% ", - сказал Кучер.

Он пояснил, что показатель такой, потому что свободными остаются кровати, выделенные для детей (с 500 пока заняты 11), и кровати в городском роддоме №2 (из выделенных 110 заняты 9).

"Только благодаря этому сегодня мы еще остаемся в оранжевой зоне", - отметил Кучер.

По его данным, количество ежедневных госпитализаций в регионе превышает количество выписанных пациентов.

"Госпитализируются от 60 по области до 90 человек, для того, чтобы нам разместить этих людей, а есть такие, которые находятся в крайне тяжелом состоянии, нам необходимо такое же количество и выписать. Это как раз является подтверждением того, что ситуация является критической", - заявил глава ОГА.

Он добавил, что в ближайшее время будет дополнительно выделено 320 коек в областных и городских больницах, также заведения планируют дополнительную закупку концентраторов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb