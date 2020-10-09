МЗ обновило список стран "красной" и "зеленой" зон

9 октября, 2020, 15:48

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный перечень стран "зеленой" и "красной" зоны по распространению COVID-19 по состоянию на 8 октября

Об этом говорится на сайте МЗ.

Поэтому в "красной" зоне по распространению COVID-19 оказалось 46 стран, что на четыре страны меньше, чем на прошлой неделе. За последнюю неделю в нее добавились Белиз, Исландия, Армения и Великобритания.

В "зеленую" зону перешли восемь стран - Ливия, Мальта, Чили, Катар, Венгрия, Босния и Герцеговина, Монако, Тринидад и Тобаго.

Относительно 15 стран нет данных о заболеваемости COVID-19.

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