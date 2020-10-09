МВД предлагает водителям самим выбирать номерные знаки

9 октября, 2020, 20:27

Министерство внутренних дел предлагает изменить процедуру изготовления и присвоения номерных автомобильных знаков

Об этом сообщает персс-служба МВД.

Так, во время заседание 9 октября правительство поддержало законопроект МВД по изменению правил выдачи номерных знаков для транспортных средств.

"Проектом закона предлагается передать изготовление номерных знаков для транспортных средств, подлежащих государственной регистрации, и номерных знаков для разовых поездок субъектам хозяйствования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время Главный сервисный центр МВД ежегодно проводит тендерную процедуру по заказу, изготовление и закупки номерных знаков на авто. Затем закупленные автономера передает в региональных сервисных центров МВД, которые, в свою очередь, передают их в территориальные сервисных центров МВД.

Поэтому предлагается, что при регистрации транспортного средства в сервисном центре МВД человек будет получать свидетельство о регистрации, а номерной знак по своему усмотрению заказывал в том месте, которое имеет право проводить их по государственному стандарту.

"Наша инициатива дает возможность гражданам по своему усмотрению выбирать комбинации номерных знаков, которые есть в свободном доступе, а не только те, которые есть в сервисном центре МВД. Надеемся, народные депутаты также поддержат законопроект и это будет еще один шаг к упрощению процесса предоставления государственных услуг ", - отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Также отмечается, что передача функции изготовления номерных знаков будет способствовать экономии государственных средств и упрощению процедуры предоставления административных услуг.

Поэтому у владельца автомобиля будет возможность зайти в электронный кабинет водителя, найти свободный номер и забронировать его.

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