Киберполиция разоблачила хакеров, которые взломали более 100 млн профилей пользователей Интернета
Об этом сообщил Департамент киберполиции Национальной полиции.
Киберполиции установила, что правонарушители, обладая профессиональными знаниями в сфере IT, распространяли вредоносное программное обеспечение, которое давало возможность получить логины и пароли к онлайн-сервисам граждан.
По информации, к противоправной деятельности были привлечены хакеры из Киева и Харькова, а также люди, находящиеся в США, Германии, Китае, РФ и Вьетнаме.
Правоохранители сообщили, что злоумышленники получали логины и пароли от вебсервисов, которые сохранены в настройках браузера: обычно это входные данные в различных систем интернет-банкинга, аккаунтов соцсетей, электронных ящиков
После этого, используя логин и пароль жертвы, хакеры выводили деньги из электронных кошельков, игровых аккаунтов и банкинга с упрощенным входом.
Правоохранители провели обыски: изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты и деньги.
Во время предварительного осмотра техники было обнаружено ПО, отделенные сервера, около 100 млн логинов и паролей к различным системам интернет-банкинга, соцсетям пользователей Интернета.
Сейчас фигурантам объявлено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Подозреваемых арестовали.
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