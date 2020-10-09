Киберполиция разоблачила хакеров, которые взломали более 100 млн профилей пользователей Интернета

9 октября, 2020, 16:16

Киберполиция разоблачила группу хакеров, которые несанкционированно получали логины и пароли к системам интернет-банкинга, аккаунтам соцсетей, электронным ящикам граждан

Об этом сообщил Департамент киберполиции Национальной полиции.

Киберполиции установила, что правонарушители, обладая профессиональными знаниями в сфере IT, распространяли вредоносное программное обеспечение, которое давало возможность получить логины и пароли к онлайн-сервисам граждан.

По информации, к противоправной деятельности были привлечены хакеры из Киева и Харькова, а также люди, находящиеся в США, Германии, Китае, РФ и Вьетнаме.

Правоохранители сообщили, что злоумышленники получали логины и пароли от вебсервисов, которые сохранены в настройках браузера: обычно это входные данные в различных систем интернет-банкинга, аккаунтов соцсетей, электронных ящиков

После этого, используя логин и пароль жертвы, хакеры выводили деньги из электронных кошельков, игровых аккаунтов и банкинга с упрощенным входом.

Правоохранители провели обыски: изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты и деньги.

Во время предварительного осмотра техники было обнаружено ПО, отделенные сервера, около 100 млн логинов и паролей к различным системам интернет-банкинга, соцсетям пользователей Интернета.

Сейчас фигурантам объявлено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Подозреваемых арестовали.