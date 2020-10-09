Какой будет погода в выходные: прогноз от синоптика Натальи Диденко

9 октября, 2020, 13:31

В выходные в Украине ожидается теплая погода, но на западе, юге, в Одесской и Николаевской областях ожидаются дожди

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"Выходные в Украине все еще будут теплыми", - отметила синоптик.

Днем ожидается +16 °C ... +20 °C, на юге до +23 °C, посвежеет в воскресенье в западных областях, +13 °C ... +16 °C.

Наталья Диденко подчеркнула, что суббота будет преимущественно сухой, лишь в Одесской, Николаевской, местами в Крыму пройдут дожди.

В воскресенье дождей станет больше - запад, юг, частично восток и центр.

В северных областях существенные осадки маловероятны.

В выходные ночью и утром местами туманы.

"В Киеве выходные обещают теплую погоду без осадков", - сообщила Диденко.

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