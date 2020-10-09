Горишние Плавни продолжают быть наиболее чистым промышленным городом в Украине, наиболее загрязненный - Мариуполь
Данный индекс учитывает степень загрязнения атмосферного воздуха по пяти приоритетным загрязняющим примесям.
Оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха в городах Украины осуществлялась по данным наблюдений в 39 городах на 129 стационарных постах сети мониторинга гидрометеорологических организаций. В атмосферном воздухе определялось содержимое 22 загрязняющих веществ, включая восемь тяжелых металлов.
Антирейтинг с самыми высокими показателями загрязнения в первом полугодии 2020 года опять возглавил Мариуполь, также высокий уровень загрязнения зафиксирован (в порядке убывания) в Каменском, Одессе, Днепре, Кривом Роге, Киеве, Николаеве, Херсоне и Черкассах.
В отчете подчеркивается, что в городах, где проводились исследования, в первом полугодии 2020 года были превышены средние концентрации формальдегида, диоксида азота, зависших веществ, фенола, оксида углерода, аммиака, оксида азота, диоксида серы и др.
В этих городах находятся крупные промышленные предприятия. В Мариуполе расположены Металлургический комбинат им. Ильича и Азовсталь, принадлежащие Группе «Метинвест»; в Каменском – Днепроазот Игоря Коломойского и Днепровский металлургический комбинат, который сейчас находится в управлении Группы "Метинвест"; в Днепре – ДТЭК Приднепровская ТЭС, принадлежащая Группе «ДТЭК» и Днепровский металлургический завод (Группа "DCH"); в Кривом Роге – АрселорМиттал Кривой Рог Группы "АрселорМиттал", Северный, Центральный, Ингулецкий и Южный ГОКи, которыми владеет "Метинвест"; в Киеве - Дарницкая ТЭЦ, принадлежащая компании "Евро-реконструкция"; в Черкассах – завод "Азот" холдинга "OSTCHEM" Дмитрия Фирташа.
При этом в отчете отмечается, что общий уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Украины за 6 месяцев 2020 года по показателю КИЗА (усредненный коэффициент индекса загрязнения атмосферы, который определяется по пяти компонентам с самой высокой ПДК) незначительно понизился с 7,1 до 6,9 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет снижения содержимого фтористого водорода.
Пятерка лидеров с наиболее чистым воздухом в январе-июне 2020 года выглядит следующим образом: Горишние Плавни (39-е место), Измаил (38-е), Светловодск (37-е), Харьков (36-е) и Черновцы (35-е). Из крупных промышленных предприятий в Горишних Плавнях расположены Полтавский, Еристовский и Белановский горнообогатительные комбинаты Группы Ferrexpo.
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