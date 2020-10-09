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Espreso.tvОбществоФиксация "подозрительных звуков" дома: Google разработала новую функцию для смартфонов

Фиксация "подозрительных звуков" дома: Google разработала новую функцию для смартфонов

Google разработала для смартфонов на базе Android новую функцию по фиксации "подозрительных звуков" дома у пользователя

Об этом сообщает Independent, передает "Укринформ".

"В компании Google заявляют, что такое технологическое обновление поможет оповещать людей с проблемами со слухом об определенных процессах, происходящих вокруг", - говорится в сообщении.

Эта функция обновлением для существующей функции Live Transcribe автоматически записывает звуки, которые слышит ваш смартфон.

Теперь Live Transcribe сможет слышать другие звуки, в том числе дымовые и пожарные сигнализации, другие сирены, крики младенцев, звонки, лай собак, проточную воду, стук в дверь и тому подобное.

После фиксации звука смартфоном пользователи получают предупреждения о событии с помощью оповещения, вспышки или вибрации корпуса устройства.

Функция также позволяет пользователям прокручивать предыдущие события дня, повторяя все звуки, которые смартфон обнаружил в течение последних нескольких часов.

"Это показывает, когда и как долго длился звук, чтобы лучше понять его важность. Если ваш пес рычал из-за сирены, которую до этого было слышно в течение 10 минут, вы сможете увидеть это", - отметили в Google.

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