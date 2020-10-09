Евро-2020: определились финалисты плей-офф квалификации

9 октября, 2020, 12:29

9 октября определились все финалисты плей-офф квалификации Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Победитель матча Грузия - Северная Македония попадет в группу C, где сыграет против национальной команды Украины, а также сборных Австрии и Нидерландов.

Матчи финала квалификации Евро-2020 состоятся 12 ноября.

Евро-2020

Финал плей-офф квалификации

12 ноября

Венгрия - Исландия

Северная Ирландия - Словакия

Грузия - Северная Македония

Сербия - Шотландия

23 сентября новым главным тренером сборной Нидерландов стал Франк де Бур.