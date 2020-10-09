Евро-2020: определились финалисты плей-офф квалификации
9 октября, 2020, 12:29
9 октября определились все финалисты плей-офф квалификации Евро-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Победитель матча Грузия - Северная Македония попадет в группу C, где сыграет против национальной команды Украины, а также сборных Австрии и Нидерландов.
Матчи финала квалификации Евро-2020 состоятся 12 ноября.
Евро-2020
Финал плей-офф квалификации
12 ноября
Венгрия - Исландия
Северная Ирландия - Словакия
Грузия - Северная Македония
Сербия - Шотландия
- 23 сентября новым главным тренером сборной Нидерландов стал Франк де Бур.
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