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Espreso.tvСпортЕвро-2020: определились финалисты плей-офф квалификации

Евро-2020: определились финалисты плей-офф квалификации


фото: Getty Images
9 октября определились все финалисты плей-офф квалификации Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Победитель матча Грузия - Северная Македония попадет в группу C, где сыграет против национальной команды Украины, а также сборных Австрии и Нидерландов.

Матчи финала квалификации Евро-2020 состоятся 12 ноября.

Евро-2020

Финал плей-офф квалификации

12 ноября

Венгрия - Исландия

Северная Ирландия - Словакия

Грузия - Северная Македония

Сербия - Шотландия

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