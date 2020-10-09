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Espreso.tvОбществоДля экономии времени: выписку о земельном участке теперь можно получить онлайн

Для экономии времени: выписку о земельном участке теперь можно получить онлайн


фото: volynnews
Выписка из Госгеокадастра о земельном участке отныне будет доступна в электронном формате

Соответствующее решение принял Кабмин во время заседании 9 октября, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram .

Правительство поддержало инициативу, которой предусматривается выдача выписки из Госгеокадастра о земельном участке в электронном формате.

"Автоматизация процесса предоставления выписки без участия государственного кадастрового регистратора - это экономия времени и путь к уменьшению злоупотреблений в этой сфере", - отметил Шмыгаль.

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