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Espreso.tvОбществоДень Украинского Казачества в Галерее музея "Становление украинской нации"

День Украинского Казачества в Галерее музея "Становление украинской нации"


фото: museumsun.org
В рамках празднования Дня украинского казачества и Дня защитника Украины в Галерее музея Становления украинской нации состоится ряд мероприятий для посетителей Музея
В период с 14 по 18 октября включительно действует предложение для участников боевых действий - вход бесплатный!
Для членов семей УБД и ООС - стоимость билета со скидкой 50%.
 
В программе мероприятий - квесты для детей и подарки победителям, тематические экскурсии, презентация фантастической книги известного украинского писателя Владимира Аренева "Заклятый меч" с участием известного художника-иллюстратора Александра Продана, экстремальная экскурсия "Ночь в музее", скидки и розыгрыши!
Детали на сайте музея: https: //www.museumsun. org / blog / 39 /

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