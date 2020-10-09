День Украинского Казачества в Галерее музея "Становление украинской нации"
9 октября, 2020, 15:45
В рамках празднования Дня украинского казачества и Дня защитника Украины в Галерее музея Становления украинской нации состоится ряд мероприятий для посетителей Музея
В период с 14 по 18 октября включительно действует предложение для участников боевых действий - вход бесплатный!
Для членов семей УБД и ООС - стоимость билета со скидкой 50%.
В программе мероприятий - квесты для детей и подарки победителям, тематические экскурсии, презентация фантастической книги известного украинского писателя Владимира Аренева "Заклятый меч" с участием известного художника-иллюстратора Александра Продана, экстремальная экскурсия "Ночь в музее", скидки и розыгрыши!
Детали на сайте музея: https: //www.museumsun. org / blog / 39 /
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