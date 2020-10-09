День Украинского Казачества в Галерее музея "Становление украинской нации"

В период с 14 по 18 октября включительно действует предложение для участников боевых действий - вход бесплатный!

Для членов семей УБД и ООС - стоимость билета со скидкой 50%.

В программе мероприятий - квесты для детей и подарки победителям, тематические экскурсии, презентация фантастической книги известного украинского писателя Владимира Аренева "Заклятый меч" с участием известного художника-иллюстратора Александра Продана, экстремальная экскурсия "Ночь в музее", скидки и розыгрыши!