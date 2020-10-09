Демократы готовят создание комиссии, которая должна рассмотреть способность Трампа работать президентом

9 октября, 2020, 09:13

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и конгрессмен Джейми Раскин начали формирование комиссии, цель которой - оценить физическое и психическое здоровье Дональда Трампа

Об этом сообщает abcNEWS.

На основании выводов комиссии, которую формирует спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, Конгресс должен сделать вывод о том, может ли президент США Дональд Трамп быть отстранен от должности в связи с неспособностью исполнять свои обязанности.

Такая процедура предусмотрена 25-й поправкой к Конституции США, которая позволяет устранять президента от должности, если большинство членов кабинета и вице-президент считают его неспособным исполнять свои обязанности.

Отмечается, что предложение о создании комиссии будет внесено в Конгресс Пелоси и Раскином в пятницу, 9 октября. Как отметил Офис спикера Палаты, заключение комиссии должно "помочь обеспечить эффективное и непрерывное руководство на самом высоком посту в исполнительной ветви власти".

Сам Трамп в своем твиттере в ответ на инициативу демократов назвал Пелоси "сумасшедшей Нэнси", которую саму надо взять под наблюдение.

Crazy Nancy is the one who should be under observation. They do not call her Crazy for nothing! https://t.co/7vE0Jvq0dM - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2020

Лечащий врач главы государства Шон Конли считает, что Трамп может уже в субботу вернуться к полноценной работе, в том числе к публичной деятельности.

В распространенном Белым домом меморандуме доктора о состоянии здоровья Трампа говорится, что президент завершил курс лечения от коронавируса, его состояние оставалось стабильным с момента возвращения в Белый дом, и он может вернуться к публичным выступлениям в субботу.

Конли отметил, что Трамп отреагировал на курс лечения "чрезвычайно позитивно".

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