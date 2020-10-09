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Espreso.tvОбществоДемократы готовят создание комиссии, которая должна рассмотреть способность Трампа работать президентом

Демократы готовят создание комиссии, которая должна рассмотреть способность Трампа работать президентом


фото: ВВС
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и конгрессмен Джейми Раскин начали формирование комиссии, цель которой - оценить физическое и психическое здоровье Дональда Трампа

Об этом сообщает abcNEWS.

На основании выводов комиссии, которую формирует спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, Конгресс должен сделать вывод о том, может ли президент США Дональд Трамп быть отстранен от должности в связи с неспособностью исполнять свои обязанности.

Такая процедура предусмотрена 25-й поправкой к Конституции США, которая позволяет устранять президента от должности, если большинство членов кабинета и вице-президент считают его неспособным исполнять свои обязанности.

Отмечается, что предложение о создании комиссии будет внесено в Конгресс Пелоси и Раскином в пятницу, 9 октября. Как отметил Офис спикера Палаты, заключение комиссии должно "помочь обеспечить эффективное и непрерывное руководство на самом высоком посту в исполнительной ветви власти".

Сам Трамп в своем твиттере в ответ на инициативу демократов назвал Пелоси "сумасшедшей Нэнси", которую саму надо взять под наблюдение.

Лечащий врач главы государства Шон Конли считает, что Трамп может уже в субботу вернуться к полноценной работе, в том числе к публичной деятельности.

В распространенном Белым домом меморандуме доктора о состоянии здоровья Трампа говорится, что президент завершил курс лечения от коронавируса, его состояние оставалось стабильным с момента возвращения в Белый дом, и он может вернуться к публичным выступлениям в субботу.

Конли отметил, что Трамп отреагировал на курс лечения "чрезвычайно позитивно".

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