Больше всего болеют СOVID-19 в городах, где были массовые мероприятия, - Немчинов

9 октября, 2020, 21:25

Больше всего больных СOVID-19 было зафиксировано как раз в тех местах, где проводились массовые мероприятия

Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сказал на брифинге по итогам заседания правительства, сообщает Укринформ .

"Мы делали анализ сегодняшней статистики и обнаружили, что три крупнейших города по заболеваемости - это Харьков, Одесса и Киев. Фактически, это города, в которых проводились массовые мероприятия. Я знаю, что Национальная полиция возбудила дела по Одессе. За сегодня в Днепропетровской области и в городе Днепр 12 умерших за день, при том, что несколько сотен заболевших ", - сказал Немчинов.

По его словам, если полиция докажет, что эти мероприятия были проведены с нарушением карантинных требований, за это организаторы понесут ответственность.

"Если будет доказано, что люди умерли вследствие того, что они принимали участие в массовых мероприятиях, которые не были в установленном порядке разрешены в соответствии с карантинной зоной, то организаторы таких мероприятий будут привлечены к уголовной ответственности", - сказал чиновник.

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