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Espreso.tvОбществоБалуха отключили от аппарата ИВЛ, он ничего не помнит, - Геращенко

Балуха отключили от аппарата ИВЛ, он ничего не помнит, - Геращенко

Экс-политзаключенного Кремля Владимира Балуха уже отключили от аппарата искусственного дыхания, он начал говорить, но пока дезориентирован

Об этом сообщила соглава парламентской фракции партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Facebook .

"Пациент в сознании, без ИВЛ. Начал говорить, но еще дезориентирован, ничего не помнит. Нужно время, это последствия тяжелой травмы", - отметила Геращенко.

Она также добавила, если будет дальнейший прогресс, Балуха переведут из реанимации.

Немного позитива от лечащих врачей В. Балуха: "Пациент в сознании, без ИВЛ. Начал говорить, но еще дезориентирован ...

Опубликовано Iryna Gerashchenko Пятница, 9 октября 2020 г.

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