Балуха отключили от аппарата ИВЛ, он ничего не помнит, - Геращенко
9 октября, 2020, 16:08
Экс-политзаключенного Кремля Владимира Балуха уже отключили от аппарата искусственного дыхания, он начал говорить, но пока дезориентирован
Об этом сообщила соглава парламентской фракции партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Facebook .
"Пациент в сознании, без ИВЛ. Начал говорить, но еще дезориентирован, ничего не помнит. Нужно время, это последствия тяжелой травмы", - отметила Геращенко.
Она также добавила, если будет дальнейший прогресс, Балуха переведут из реанимации.
Немного позитива от лечащих врачей В. Балуха: "Пациент в сознании, без ИВЛ. Начал говорить, но еще дезориентирован ...Опубликовано Iryna Gerashchenko Пятница, 9 октября 2020 г.
- Ранее, экс-политзаключенный Кремля Владимир Балух, на которого напали 7 сентября, пришел в сознание и пытался говорить .
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