АМКУ разрешил кипрской компании Тигипко купить Проминвестбанк

9 октября, 2020, 15:02

Антимонопольный комитет Украины разрешил кипрской компании Luregio Limited, конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко, приобрести Проминвестбанк

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, АМКУ согласовал приобретение Проминвестбанка кипрской компанией Luregio Limited, конечным бенефициаром которой выступает украинский бизнесмен Сергей Тигипко, через покупку общества с ограниченной ответственностью "Фортифай".

"Как сообщал Антимонопольный комитет, в обоих случаях речь идет о приобретении, которые обеспечат более 50% голосов в высшем органе правления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно информации в Едином госреестре юридических лиц и физических лиц предпринимателей, Lugerio Limited 28 августа этого года зарегистрировала компанию "Лурежио инвест" с уставным капиталом 350 млн грн, основными видами деятельности которого указаны консультирование и управление, предоставление финансовых услуг и других вспомогательных коммерческих услуг.

По информации издания, 2 марта 2020 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в рамках рассмотрения иска российского ВЭБ запретил принудительную продажу акций ПИБ, отклонив апелляцию Министерства юстиции Украины на аналогичное решение об обеспечении иска, принятое арбитражем 28 августа 2019 года.

Вместе с тем, 4 марта пакет акций ПИБ в размере 99,7726% был продан в рамках исполнительного производства на торгах фондовой биржи ПФТС по 268 млн 709,96 тыс. грн. Производство было открыто в рамках выполнения решения международного арбитража о взыскании с РФ убытков ряда компаний, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским и имели активы в Крыму.

Покупателем через ЗАО "Альтана Капитал" выступило ООО "ФК" Фортифай ". В госреестре бенефициарами ФК указана на паритетных началах Лариса Рибенкова и Людмила Осыкина. "Фортифай" оплатила акции, однако арест на акции ПИБ, наложенный постановлением Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года, не позволил завершить процедуру принудительной продажи арестованного имущества, а именно провести перевод указанных ценных бумаг со счета владельца на счет компании "Фортифай".

ПАО "Проминвестбанк" была создана в 1992 году. Российский ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году, пакет его акций - 99,7726%. Свои инвестиции в развитие украинского дочернего банка ВЭБ оценивал в $ 2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2020 года размером общих активов (40,611 млрд грн) Проминвестбанк занимал двенадцатое место среди 75 действующих банков.

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