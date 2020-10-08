Жена экс-главы ГФС Насирова баллотируется в Киевсовет от "Батькивщины" - "Честно"

8 октября, 2020, 12:53

Жена бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова Екатерина Глимбовская на местных выборах будет баллотироваться в Киевсовет в списке партии "Батькивщина"

Об этом сообщил общественное движение " Честно ".

Так, Глимбовский является кандидатом в округе №11 - Святошинский район Киева.

Она - дочь известного строительного магната Александра Глимбовского, обладающий корпорацией "Альтис-Холдинг". Компания реконструировала киевский ЦУМ и Почтовую площадь. Также холдинг строил терминал D аэропорта "Борисполь" и перестраивал аэропорт во Львове.

Также корпорация причастна к строительству детской больницы "Охматдет".

Ранее журналисты проекту "Наши деньги" обнаружили, что корпорация платила в бюджет минимум налогов благодаря схеме через ряд своих структур.