Жена экс-главы ГФС Насирова баллотируется в Киевсовет от "Батькивщины" - "Честно"
Об этом сообщил общественное движение " Честно ".
Так, Глимбовский является кандидатом в округе №11 - Святошинский район Киева.
Она - дочь известного строительного магната Александра Глимбовского, обладающий корпорацией "Альтис-Холдинг". Компания реконструировала киевский ЦУМ и Почтовую площадь. Также холдинг строил терминал D аэропорта "Борисполь" и перестраивал аэропорт во Львове.
Также корпорация причастна к строительству детской больницы "Охматдет".
Ранее журналисты проекту "Наши деньги" обнаружили, что корпорация платила в бюджет минимум налогов благодаря схеме через ряд своих структур.
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