 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский заявил, что Украине нужен План действий по членству в НАТО, - Кулеба

Зеленский заявил, что Украине нужен План действий по членству в НАТО, - Кулеба


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Лондон сказал, что Украине необходим План действий по членству в НАТО

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook.

Зеленский подчеркнул это в беседе с британскими партнерами.

"Отдельно говорили о НАТО. Наш президент был очень четким: он сказал, что Украине нужен План действий по членству, и членство в НАТО будет способствовать украинской безопасности и обороне", - сказал Кулеба.

Читайте также: Украина не против разместить десантников из Британии на своей территории, - Кулеба

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 октября, 2020 четверг

больше новостей

8 октября, 2020 четверг

7 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать