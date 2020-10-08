Зеленский заявил, что Украине нужен План действий по членству в НАТО, - Кулеба
8 октября, 2020, 15:27
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Лондон сказал, что Украине необходим План действий по членству в НАТО
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook.
Зеленский подчеркнул это в беседе с британскими партнерами.
"Отдельно говорили о НАТО. Наш президент был очень четким: он сказал, что Украине нужен План действий по членству, и членство в НАТО будет способствовать украинской безопасности и обороне", - сказал Кулеба.
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