Зеленский заявил, что Украине нужен План действий по членству в НАТО, - Кулеба

8 октября, 2020, 15:27

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook.

Зеленский подчеркнул это в беседе с британскими партнерами.

"Отдельно говорили о НАТО. Наш президент был очень четким: он сказал, что Украине нужен План действий по членству, и членство в НАТО будет способствовать украинской безопасности и обороне", - сказал Кулеба.

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