Зеленский и Джонсон подписали соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве

8 октября, 2020, 14:16

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Исторический момент: подписали Соглашение. Как сказал премьер-министр Борис Джонсон, это означает больше торговли, больше безопасности, больше взаимодействия между Украиной и Великобританией. Два фланга Европы - западный и восточный - стали еще ближе", - прокомментировал министр.

Исторический момент: подписали Соглашение. Как сказал премьер-министр Борис Джонсон, это означает больше торговли, больше безопасности, больше взаимодействия между Украиной и Великобританией. Два фланга Европы - западный и восточный - стали еще ближе pic.twitter.com/XW2TJz5xTz - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 8, 2020

Читайте также: Великобритания выделит 1,25 млрд фунтов на украинский военно-морской флот, - Зеленский

Дмитрий Кулеба отметил, что украинско-британское соглашение является первым таким двусторонним документом, подписанным Соединенным Королевством после Брексита.

"Соглашение очень большое, очень толстое, неограниченное количество страниц, результат очень долгой, плодотворной работы, но созданы условия для того, чтобы действительно торговля между нашими странами развивалась и вышла на новый уровень", - отметил Кулеба.

Также глава МИД отметил, что предложил британским коллегам и они поддержали идею запустить специальную программу технической помощи для Украины для обучения украинского бизнеса, прежде всего, - малого и среднего - для торговли с Британией, чтобы использовать те возможности, которые создает подписано соглашение.

"Есть у Европы два фланги: есть западный фланг - это Великобритания, является восточный фланг - это Украина, и сегодня эти фланги стали друг к другу еще ближе, а, значит, сегодня Европа стала сильнее", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо