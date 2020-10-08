Зеленский призвал британских инвесторов принять участие в создании Киев-Сити
Об этом он заявил во время встречи с руководством Лондонской фондовой биржи и лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом, сообщает пресс-центр Офиса президента.
"Мы хотели бы построить Киев-Сити - живой финансовый центр, финансовое сердце, а также район, в котором хочется работать и жить. Опыт, экспертиза и помощь лондонского Сити как ведущего мирового финансового центра были бы для нас чрезвычайно полезны", - подчеркнул Зеленский .
Зеленский также ознакомился с историей работы Лондонской фондовой бирже. Президент сделал запись в Книге почетных гостей.
Глава государства пригласил лорда-мэра лондонского Сити и делегацию британских бизнесменов посетить Киев.
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