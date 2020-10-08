Задержанному в августе разведчику "ЛНР" суд дал 5,5 лет за решеткой

8 октября, 2020, 13:44

Рубежанский городской суд признал боевика виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"К 5,5 годам заключения приговорен боевик " ЛНР ". Боевика террористической организации" ЛНР "задержали в августе 2020 года во время пересечения линии разграничения. Он хотел попасть на подконтрольную Украины территорию в разведывательных целях", - рассказали в Службе безопасности.

Отмечается, что приговор был вынесен жителю Луганска. В июне 2014 года он поступил в террористический батальон "Заря", был в нем разведчиком. Позже перевелся в Первомайск в "15 батальон теробороны 2 армейского корпуса народной милиции" ЛНР ".

Сотрудники СБУ установили, что наемник принимал активное участие в боях против сил АТО / ООС вблизи линии разграничения, в частности во Золотым.

"Рубежанский городской суд признал боевика виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Преступника приговорили к 5,5 годам лишения свободы. Сторона защиты имеет право на обжалование приговора в апелляционном порядке в течение месяца со дня его провозглашения ", - отметили в СБУ.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо