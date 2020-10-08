Из Донбасса и с плану действий: Кравчук о требованиях к своему заместителю в ТКГ

8 октября, 2020, 13:28

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук рассказал, что поиски кандидатуры на должность его первого заместителя продолжаются. Он хочет, чтобы этот человек был с Донбасса и имел четкий план работы

Об этом он рассказал комментарии Общественному .

"Хотелось бы действенного, спокойного и взвешенного человека. Чтобы он не думал, что один человек может сделать все, переиначить то, что уже сделано или законы Украины. Чтобы он руководствовался возможностями, а не желаниями. И который знает Донбас.Знает ситуацию там и может в соответствии действовать и помогать ", - пояснил Кравчук.

По его словам, также кандидат на должность заместителя председателя ТКГ должен представить план работы.

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"Человек должен предоставить соответствующий план пошаговой работы. Тогда можно будет говорить о назначении его на должность. Потому что речь идет о конкретной должности с конкретными обязанностями", - сказал он.

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Кравчук добавил, что будет принимать непосредственное участие в процессе назначения своего заместителя.