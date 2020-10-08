Всемирный экономический форум-2021 пройдет весной в Люцерне

8 октября, 2020, 11:04

Ежегодное заседание Всемирного экономического форума состоится 18-21 мая 2021 года в швейцарском городе Люцерн

Об этом говорится в сообщении Всемирного экономического форума.

"Заседание состоится при условии выполнения всех условий, которые позволят обеспечить охрану здоровья и безопасность участников и местного населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тема заседания - "Большое перезагрузка". Она будет сфокусирована на поиске решений ключевых глобальных проблем, в частности на поиске общего пути восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Также отмечается, что в 2022 году Форум сможет провести свое заседание в Давосе.

Напомним, 26 сентября стало известно, что Всемирный экономический форум, который проходит в швейцарском Давосе раз в год, перенесли на лето 2021 из-за пандемии COVID-19.

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