Всемирный экономический форум-2021 пройдет весной в Люцерне
8 октября, 2020, 11:04
Ежегодное заседание Всемирного экономического форума состоится 18-21 мая 2021 года в швейцарском городе Люцерн
Об этом говорится в сообщении Всемирного экономического форума.
"Заседание состоится при условии выполнения всех условий, которые позволят обеспечить охрану здоровья и безопасность участников и местного населения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тема заседания - "Большое перезагрузка". Она будет сфокусирована на поиске решений ключевых глобальных проблем, в частности на поиске общего пути восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Также отмечается, что в 2022 году Форум сможет провести свое заседание в Давосе.
- Напомним, 26 сентября стало известно, что Всемирный экономический форум, который проходит в швейцарском Давосе раз в год, перенесли на лето 2021 из-за пандемии COVID-19.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры