Война в Карабахе Азербайджан отозвал посла из Греции
8 октября, 2020, 19:57
Азербайджан 8 октября отозвал своего послал в Греции для консультаций по поводу армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе и информации о причастности к нему греческой стороны
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД Азербайджана, передает Укринформ.
"Мы довели до ведома МИД Греции информацию из открытых источников о прибытии граждан Армении из зарубежных стран, в том числе из Греции, на оккупированные территории Азербайджана для участия в военных действиях", - заявили в Баку, комментируя отзыве своего посла из Афин.
Ранее Армения уже отвергла подобные обвинения, а Греция в эту среду отозвала своего посла в Баку после утверждений азербайджанской стороны о том, что официальные Афины "терпят боевиков" на своей территории.
- Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности пойти на уступки в конфликте с Азербайджаном.
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