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Espreso.tvМирВойна в Карабахе Азербайджан отозвал посла из Греции

Война в Карабахе Азербайджан отозвал посла из Греции

Азербайджан 8 октября отозвал своего послал в Греции для консультаций по поводу армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе и информации о причастности к нему греческой стороны

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД Азербайджана, передает Укринформ.

"Мы довели до ведома МИД Греции информацию из открытых источников о прибытии граждан Армении из зарубежных стран, в том числе из Греции, на оккупированные территории Азербайджана для участия в военных действиях", - заявили в Баку, комментируя отзыве своего посла из Афин.

Ранее Армения уже отвергла подобные обвинения, а Греция в эту среду отозвала своего посла в Баку после утверждений азербайджанской стороны о том, что официальные Афины "терпят боевиков" на своей территории.

  • Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности пойти на уступки в конфликте с Азербайджаном.

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