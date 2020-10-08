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Espreso.tvЭкономикаВласти Кипра планируют забрать "золотые паспорта" по меньшей мере в семи граждан

Власти Кипра планируют забрать "золотые паспорта" по меньшей мере в семи граждан

В результате проверки власти Кипра решила лишить гражданства семь человек, которые получили его в обмен на инвестиции

Об этом сообщает Кипрское информационное агентство.

По словам пресс-секретаря правительства Кириакоса Кушоса, в отношении этих лиц уже запущена процедура признания получения гражданства недействительной.

Он отметил, что заявления этих лиц на предоставление гражданства ранее были одобрены, но проверка выявила, что информация в них была ложной или были скрыты существенные данные.

Кроме этого, отметил Кушос, полиция будет разыскивать 12 человек для установления фактов нарушения против них уголовного дела, которое наказывается более 5 годами заключения, или другого серьезного уголовного преступления.

Отметим, имена лиц в издании не уточнили.

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