Власти Кипра планируют забрать "золотые паспорта" по меньшей мере в семи граждан
Об этом сообщает Кипрское информационное агентство.
По словам пресс-секретаря правительства Кириакоса Кушоса, в отношении этих лиц уже запущена процедура признания получения гражданства недействительной.
Он отметил, что заявления этих лиц на предоставление гражданства ранее были одобрены, но проверка выявила, что информация в них была ложной или были скрыты существенные данные.
Кроме этого, отметил Кушос, полиция будет разыскивать 12 человек для установления фактов нарушения против них уголовного дела, которое наказывается более 5 годами заключения, или другого серьезного уголовного преступления.
Отметим, имена лиц в издании не уточнили.
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