Власть использует ПриватБанк для борьбы с оппозицией

8 октября, 2020, 15:08

Предчувствуя поражение на местных выборах, власть Зеленского пытается активно противодействовать ведению избирательной кампании "Европейской Солидарности" - главной украинской оппозиционной силы

Мы уже неоднократно сообщали о фактах грубого нарушения прозрачности избирательного процесса представителями власти, однако последователи Януковича прибегают к новым методам фальсификации народного волеизъявления, пишет пресс-служба "ЕС".

Так, по указанию власти полностью подконтрольный ей ПриватБанк незаконно заблокировал средства, выделенные партией на ведение избирательной кампании. 5 октября с центрального счета "Европейской Солидарности" было осуществлено перечисление средств на счета региональных партийных структур. Но без всяких оснований они были заблокированы сотрудниками ПриватБанка. Таким образом, незаконно вмешиваясь в избирательный процесс, власть руками подконтрольного ей ПриватБанка полностью заблокировала финансирование избирательной кампании нашей партии в регионах, в частности, оплату рекламы на телевидении.

"Европейская Солидарность" четко выполняет требования законодательства о финансировании политических партий и использует средства, которые прошли проверку в НАПК и были получены в качестве компенсации после парламентских выборов 2019 года. Именно НАПК имеет исключительное право проверять прозрачность партийного финансирования. Поэтому расцениваем грубое вмешательство ПриватБанка в избирательный процесс как выполнение преступного указания Банковой в борьбе с оппозицией.

"Европейская Солидарность" требует от Зеленского прекратить превращать выборы в фарс и использовать банковскую систему как инструмент в борьбе с оппозицией.

Мы требуем от правоохранительных органов и руководства Национального банка Украины пресечь это преступление и провести расследование в отношении сознательного препятствования работниками ПрибатБанка ведения избирательного процесса в Украине. Соответствующие материалы относительно грубого нарушения властями Украины избирательного законодательства мы предоставляем международным организациям и наблюдателям, которые работают в Украине.