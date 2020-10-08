В Южной Корее пожар охватил 33-этажное здание, 15 человек госпитализированы
Об этом сообщает SAOstar.
Пожар произошел поздно ночью в жилом коммерческом здании Samhwan в стиле модерн.
По предварительным данным, возгорание началось на 12-м этаже жилого дома и охватило все здание. Огонь стал распространяться все быстрее из-за сильного ветра.
После того как огонь дошел до 30-го этажа потушить пожар стало невозможно.
Пожарные прилагают все усилия, чтобы потушить возгорание и одновременно выяснить причину пожара.
В результате инцидента пострадали 15 человек, они были госпитализированы. Однако в настоящее время количество пострадавших уточняется.
Известно, что в доме 33 этажа. С 1 по 3 этаж находится торговый центр, с 4 по 33 этаж - квартиры, в которых проживают 127 семей.
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