В Южной Корее пожар охватил 33-этажное здание, 15 человек госпитализированы

8 октября, 2020, 20:58

В Южной Корее масштабній пожар охватил 33-этажный жилой дом в городе Ульсан. В результате происшествия сотни людей были эвакуированы, десятки пострадали

Об этом сообщает SAOstar.

Пожар произошел поздно ночью в жилом коммерческом здании Samhwan в стиле модерн.

По предварительным данным, возгорание началось на 12-м этаже жилого дома и охватило все здание. Огонь стал распространяться все быстрее из-за сильного ветра.

После того как огонь дошел до 30-го этажа потушить пожар стало невозможно.

Пожарные прилагают все усилия, чтобы потушить возгорание и одновременно выяснить причину пожара.

В результате инцидента пострадали 15 человек, они были госпитализированы. Однако в настоящее время количество пострадавших уточняется.

Известно, что в доме 33 этажа. С 1 по 3 этаж находится торговый центр, с 4 по 33 этаж - квартиры, в которых проживают 127 семей.

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