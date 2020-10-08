В Италии напечатали первый переводной словарь украинского языка

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Для Италии это действительно прецедент, поскольку в стране существует тенденция издавать такие объемные словари преимущественно "самых крупных" языков (английского, французского, испанского, немецкого)", - пояснила автор и составительница украинского-итальянского словаря, кандидат филологических наук Елена Пономарева , которая с 2004 года преподает украинский язык в университете La Sapienza.

Издатель - миланская компания Hoepli. Они специализируются на издании научной и учебной литературы.

Словарь украинского языка имеет более тысячи страниц. Его составляли в течение семи лет.

Отмечается, что уникальность словаря еще и в том, что он отражает особенности нового украинского правописания после реформы 2019 года.

"Моя цель была создать наконец большой академический словарь с комбинацией слов, по которым интересно изучать как украинский, так и итальянский языки. Наши студенты были в отчаянии, они не могли делать полноценные переводы. Это стыдно, когда заходишь в итальянский книжный магазин, и там ничего нет по украинистике. Я старалась восполнить этот пробел в западной лексикографии", - добавила Пономарева.

Словарь содержит слова от литературной до разговорной лексики, а также экзотизмы, жаргонизмы, сленговые, просторечные и фольклорные выражения.

Особое внимание уделено профессиональной лексике - научно-технической, экономической, политической, художественной.

Его напечатали тиражом в 1 тысяча экземпляров.

Словарь доступен и в электронном формате. Выходить с ним на украинский рынок издатели не планируют. Но хотят представить его в академических кругах и на уровне дипломатических учреждений Украины в Италии.

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