В Италии напечатали первый переводной словарь украинского языка
Об этом сообщает Радио Свобода.
Издатель - миланская компания Hoepli. Они специализируются на издании научной и учебной литературы.
Словарь украинского языка имеет более тысячи страниц. Его составляли в течение семи лет.
Отмечается, что уникальность словаря еще и в том, что он отражает особенности нового украинского правописания после реформы 2019 года.
"Моя цель была создать наконец большой академический словарь с комбинацией слов, по которым интересно изучать как украинский, так и итальянский языки. Наши студенты были в отчаянии, они не могли делать полноценные переводы. Это стыдно, когда заходишь в итальянский книжный магазин, и там ничего нет по украинистике. Я старалась восполнить этот пробел в западной лексикографии", - добавила Пономарева.
Словарь содержит слова от литературной до разговорной лексики, а также экзотизмы, жаргонизмы, сленговые, просторечные и фольклорные выражения.
Особое внимание уделено профессиональной лексике - научно-технической, экономической, политической, художественной.
Его напечатали тиражом в 1 тысяча экземпляров.
Словарь доступен и в электронном формате. Выходить с ним на украинский рынок издатели не планируют. Но хотят представить его в академических кругах и на уровне дипломатических учреждений Украины в Италии.
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