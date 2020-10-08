В США прошли дебаты кандидатов в вице-президенты республиканца Майка Пенса и демократки Камалы Харрис

8 октября, 2020, 11:35

В столице штата Юта Солт-Лейк Сити состоялись дебаты кандидатов в вице-президентом США между действующим вице-президентом республиканцем Майком Пенсом и демократкой Камалой Харрис

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Харрис критиковала режим Дональда Трампа за действия в условиях пандемии коронавируса, от которого умерли более 210 тыс. граждан США, обвиняла президента в измене относительно союзников и партнеров по НАТО и напоминала о восхищении Трампа авторитарными лидерами, в частности Владимиром Путиным.

Также Харрис раскритиковала отказ Трампа осудить белых националистов во время дебатов с кандидатом в президенты Джо Байденом.

Пенс, в свою очередь, защищал экономическую политику администрации Трампа и шаги в борьбе с COVID-19, а также назвал заслугой Трампа ликвидацию лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

В отличие от дебатов Трампа и Байдена, дебаты кандидатов в вице-президентом прошли без взаимных обид, кандидаты редко перебивали друг друга, однако модераторка Сюзан Пейдж делала Пенсу замечания за затягивание выступлений дольше отведенного ему времени.

Напомним, ранее в США состоялись первые предвыборные дебаты кандидатов в президенты действующего главы государства республиканца Дональда Трампа и демократа Джо Байдена.

Следующий раунд дебатов Трампа и Байдена запланирован на 15 октября. После обнаружения у Трампа заражения коронавируса Байден заявил о готовности перенести второй раунд дебатов, однако в штабе Трампа заявили, что он планирует выйти на дебаты 15 октября.

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