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Espreso.tvМирВ России объяснили объявление Тихановской в розыск: "Связано с договоренностями стран СНГ"

В России объяснили объявление Тихановской в розыск: "Связано с договоренностями стран СНГ"


фото: belta
В МВД России отметили, что против лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской не открыто уголовное дело, ее внесли в базу розыска из-за договоренностей стран СНГ

Об этом сообщает сайт МВД России.

Министерство внутренних дел РФ сообщило, что правоохранители не возбуждали уголовных дел против Тихановской.

Отмечается, что ее появление в базе разыскиваемых лиц связано с договоренностями стран СНГ по обмену информацией в сфере борьбы с преступностью от 2009 года, а также с регламентом по осуществлению межгосударственного розыска 2015 года.

Ранее стало известно, что на сайте МВД РФ появилось объявление о розыске лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

Впоследствии, штаб Светланы Тихановськои отреагировал на объявление России о розыске белорусской оппозиционерки и заметил, что она "никаких сообщений не получала".

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