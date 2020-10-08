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Espreso.tvСпортВ Португалии ограбили дом Роналду

В Португалии ограбили дом Роналду


фото: Getty Images
Неизвестный ограбил дом форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду

Об этом сообщает iSport.ua.

Утром, 7 октября, грабитель залез в дом футболиста на острове Мадейра, когда один из сотрудников открывал гараж. Неизвестный украл футболку "Ювентуса" с автографом Роналду, стоимость которой оценивается в 200 евро.

После просмотра видео с камер местная полиция установила личность подозреваемого, но его пока не нашли.

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