В ОРЛО мирная жительница с 11-летним сыном подорвались на взрывном устройстве: женщине ампутировали ногу, у мальчика ранены глаза, - ОБСЕ
Об этом говорится в отчете ОБСЕ.
Команда СММ уточняла сообщение о том, что женщина и мальчик получили ранения в результате срабатывания взрывного устройства в поле. 6 октября женщина сообщила наблюдателям, что 28 сентября она вместе с сыном и дочерью искала свою корову в поле, где наступила на взрывное устройство.
Она отметила, что левую ногу пришлось ампутировать ниже колена, а также сообщила о многочисленных ранение правой ноги. Женщина добавила, что ее сын получил ранения глаз, а дочь не пострадала.
В тот же день ее сестра по телефону сообщила команде Миссии, что когда добралась поля, увидела раненых сестру и племянника.
29 сентября во больнице н. п. Первомайск в Орлоя медики сообщили наблюдателям, что 28 сентября к ним
доставили женщину с ранениями и добавил, что ее прооперировали. В тот же день медики больницы в Луганске сказали СММ ОБСЕ, что 28 сентября был госпитализирован мальчика 11 лет с ранениями, и ему прооперировали глаза.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры