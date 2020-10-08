В ОРЛО мирная жительница с 11-летним сыном подорвались на взрывном устройстве: женщине ампутировали ногу, у мальчика ранены глаза, - ОБСЕ

8 октября, 2020, 08:32

Женщина и мальчик получили ранения в результате срабатывания взрывного устройства возле Золотого-5 на Луганщине

Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

Команда СММ уточняла сообщение о том, что женщина и мальчик получили ранения в результате срабатывания взрывного устройства в поле. 6 октября женщина сообщила наблюдателям, что 28 сентября она вместе с сыном и дочерью искала свою корову в поле, где наступила на взрывное устройство.

Она отметила, что левую ногу пришлось ампутировать ниже колена, а также сообщила о многочисленных ранение правой ноги. Женщина добавила, что ее сын получил ранения глаз, а дочь не пострадала.

В тот же день ее сестра по телефону сообщила команде Миссии, что когда добралась поля, увидела раненых сестру и племянника.

29 сентября во больнице н. п. Первомайск в Орлоя медики сообщили наблюдателям, что 28 сентября к ним

доставили женщину с ранениями и добавил, что ее прооперировали. В тот же день медики больницы в Луганске сказали СММ ОБСЕ, что 28 сентября был госпитализирован мальчика 11 лет с ранениями, и ему прооперировали глаза.