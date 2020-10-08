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Espreso.tvМирВ Москве задержали участниц Pussy Riot за флаги ЛГБТ на административных зданиях

В Москве задержали участниц Pussy Riot за флаги ЛГБТ на административных зданиях

Московские полицейские задержали участниц Pussy Riot Веронику Никульшину и Марию Алехину после того, как активистки этой группы развесили на административных зданиях в России флаги ЛГБТ-сообщества

Об этом сообщает Independent.

Участниц Pussy Riot задержали после того, как днем ранее они устроили акцию против государственной гомофобии ко дню рождения Путина 7 октября.

Активисты вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, одного из отделений внутренних дел и Министерства культуры. Они призвали расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, транссексуалов и квир-людей в Чечне, прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТК-сообществу, легализовать однополые партнерства, а также отменить действующий закон "о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних".

"Также во время акции у здания ФСБ был задержан корреспондент Радио Свобода Артем Радыгин, выполнявший редакционное задание", - сообщают росЗМИ.

После акции были также задержаны двое участников - Василий Андрианов и Елизавета Дидерих.

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