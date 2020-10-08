В Москве задержали участниц Pussy Riot за флаги ЛГБТ на административных зданиях
Об этом сообщает Independent.
Участниц Pussy Riot задержали после того, как днем ранее они устроили акцию против государственной гомофобии ко дню рождения Путина 7 октября.
Активисты вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, одного из отделений внутренних дел и Министерства культуры. Они призвали расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, транссексуалов и квир-людей в Чечне, прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТК-сообществу, легализовать однополые партнерства, а также отменить действующий закон "о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних".
"Также во время акции у здания ФСБ был задержан корреспондент Радио Свобода Артем Радыгин, выполнявший редакционное задание", - сообщают росЗМИ.
После акции были также задержаны двое участников - Василий Андрианов и Елизавета Дидерих.
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