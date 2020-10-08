Украина в ОБСЕ привела доказательства того, что пожары у Попасной - результат поджога оккупантов

8 октября, 2020, 15:02

Делегация Украины в ОБСЕ обнародовала доказательства того, что причиной пожара вблизи Попасной на Луганщине был умышленный поджог со стороны российских оккупационных войск

Об этом сообщает Укринформ.

"Трассирующие снаряды, которые применялись во время вооруженных провокаций российских оккупационных сил, вызвали сильные пожары. Также есть доказательства того, что крупные пожары вдоль линии фронта были намеренно вызваны российскими вооруженными формированиями", - заявил заместитель представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

В частности, он указал, что неопровержимым доказательством является фото последствий пожара в районе н.п. Попасная.

Представитель делегации рассказал, что согласно данным метеослужбы, по состоянию на 1-3 октября 2020 года, вблизи Попасной было зафиксировано западное направление ветра с юго-востока и востока, скорость 4-6 м/с. Установленные в этом районе средства видео- и фотофиксации позволяют оценить общую площадь возгорания на север и юг. Лоссовский продемонстрировал фотоматериалы, которые легко ориентируются по направлению и карте Google с привязкой к этой дороге и свидетельствуют об умышленном поджоге со стороны российских формирований.

"По результатам предварительного анализа можно сделать вывод о том, что фиксируется четкая линия фронта пожара - как с северной, так и с южной стороны дороги - которая начинается перед позициями незаконных вооруженных формирований РФ", - заявил заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ.

По его словам, одно, случайное место пожара исключается, "поскольку при таком направлении и силе ветра фронт начала пожара имел бы видимые небольшие очаги пожара, которые расширялись бы по направлению ветра".

"Также очевидно, что линия пожара, которая была направлена на позиции ВС Украины и несла угрозу гражданскому населению н.п. Попасная, начинается на уровне блокпоста российских вооруженных формирований на автодороге Т0504, что просматривается на фотоматериалах", - заявил Лоссовский.

5 октября в Станично-Луганском районе начался новый пожар между н.п. Артема и Нижнетеплое. Чиновники назвали пожар "очередным поджогом" и заявили о детонации неразорвавшихся боеприпасов