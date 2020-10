Туманно и до + 25 ° C: синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода 9 октября

8 октября, 2020, 14:36

9 октября воздух в Украине будет влажным, но без существенных осадков. Днем небольшие дожди вероятны на Житомирщине и в отдельных районах Киевщины

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"Воздух будет влажным, но без существенных дождей, разве днем немного небольшие все же появятся на Житомирщине и в отдельных районах Киевщины. Сухая погода продлится в восточной части Украины", - сообщила синоптик.

Завтра, 9 октября, на территории Украины будет туманно.

Днем ожидается в большинстве областей Украины + 18 ° C ... + 23 ° C, на юге + 20 ° C ... + 25 ° C.

В западных областях будет свежее, + 14 ° C ... + 17 ° C, но прохладу компенсировать солнце.

Ветер стихнет, будет небольшим, максимум умеренным.

В Киеве в пятницу предполагается теплая погода с максимальной температурой воздуха до + 20 ° C.

"Дожди какие-то серьезные - вряд юго-восточный ветер не беспокоить сильными порывами, возможны дымка ли туман", - отметила Наталья Диденко.

