Туманно и до + 25 ° C: синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода 9 октября
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .
"Воздух будет влажным, но без существенных дождей, разве днем немного небольшие все же появятся на Житомирщине и в отдельных районах Киевщины. Сухая погода продлится в восточной части Украины", - сообщила синоптик.
Завтра, 9 октября, на территории Украины будет туманно.
Днем ожидается в большинстве областей Украины + 18 ° C ... + 23 ° C, на юге + 20 ° C ... + 25 ° C.
В западных областях будет свежее, + 14 ° C ... + 17 ° C, но прохладу компенсировать солнце.
Ветер стихнет, будет небольшим, максимум умеренным.
В Киеве в пятницу предполагается теплая погода с максимальной температурой воздуха до + 20 ° C.
"Дожди какие-то серьезные - вряд юго-восточный ветер не беспокоить сильными порывами, возможны дымка ли туман", - отметила Наталья Диденко.
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