Сутки в зоне ООС прошли без потерь со стороны украинских военных, - штаб
8 октября, 2020, 07:39
В течение суток 7 октября в зоне проведения операции объединенных сил зафиксировано одну провокацию со стороны российских оккупационных войск
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Недалеко от населенного пункта Водяное захватчики применили стрелковое оружие. Украинские военные на огневую провокацию россиян оружие в ответ не применяли.
7 октября боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих не зафиксировано.
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