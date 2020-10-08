Сутки в зоне ООС прошли без потерь со стороны украинских военных, - штаб

8 октября, 2020, 07:39

В течение суток 7 октября в зоне проведения операции объединенных сил зафиксировано одну провокацию со стороны российских оккупационных войск

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Недалеко от населенного пункта Водяное захватчики применили стрелковое оружие. Украинские военные на огневую провокацию россиян оружие в ответ не применяли.

7 октября боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих не зафиксировано.

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