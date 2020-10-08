Создает давление на самого себя, - Ломаченко отреагировал на слова Лопеса

8 октября, 2020, 17:16

Украинский боксер Василий Ломаченко считает, что Теофимо Лопес своими заявлениями делает хуже только себе, создавая дополнительное давление

Об этом сообщает ESPN.

Украинец убежден, что боксер должен отвечать за свои слова.

"Я уже ранее говорил, что если ты что-то сказал, то должен продемонстрировать это в ринге. Поэтому я не знаю, как расценить заявления Лопеса. Я думаю, что своими словами он создает давление на самого себя. Когда он что-то говорит, то должен это сделать, ведь после нашего поединка его фанаты могут спросить: Эй, ты говорил, что закончишь бой за три раунда. Такое количество разговоров перед боем я слышу впервые", - сказал Ломаченко.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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