Создает давление на самого себя, - Ломаченко отреагировал на слова Лопеса
Об этом сообщает ESPN.
Украинец убежден, что боксер должен отвечать за свои слова.
"Я уже ранее говорил, что если ты что-то сказал, то должен продемонстрировать это в ринге. Поэтому я не знаю, как расценить заявления Лопеса. Я думаю, что своими словами он создает давление на самого себя. Когда он что-то говорит, то должен это сделать, ведь после нашего поединка его фанаты могут спросить: Эй, ты говорил, что закончишь бой за три раунда. Такое количество разговоров перед боем я слышу впервые", - сказал Ломаченко.
Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
- 6 октября Ломаченко заявил, что он не обращает внимания на антропометрическое преимущество Теофимо Лопеса в бою за титул абсолютного чемпиона мира.
- 7 октября Василий Ломаченко заявил, что его не пугают угрозы Теофимо Лопеса о нокауте.
- Лопес признался, что ему не нравится, как Василий Ломаченко ведет себя за пределами ринга.
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