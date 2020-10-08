 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСоздает давление на самого себя, - Ломаченко отреагировал на слова Лопеса

Создает давление на самого себя, - Ломаченко отреагировал на слова Лопеса


фото: Getty Images
Украинский боксер Василий Ломаченко считает, что Теофимо Лопес своими заявлениями делает хуже только себе, создавая дополнительное давление

Об этом сообщает ESPN.

Украинец убежден, что боксер должен отвечать за свои слова.

"Я уже ранее говорил, что если ты что-то сказал, то должен продемонстрировать это в ринге. Поэтому я не знаю, как расценить заявления Лопеса. Я думаю, что своими словами он создает давление на самого себя. Когда он что-то говорит, то должен это сделать, ведь после нашего поединка его фанаты могут спросить: Эй, ты говорил, что закончишь бой за три раунда. Такое количество разговоров перед боем я слышу впервые", - сказал Ломаченко.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 октября, 2020 четверг

больше новостей

8 октября, 2020 четверг

7 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать