Соглашение о сотрудничестве между Украиной и Британией очень амбициозно, - Ермак

8 октября, 2020, 22:31

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что Соглашение о политическом сотрудничестве, подписанное между Украиной и Великобританией, очень амбициозно

Об этом он заявил во время выступления в Королевском институте международных дел Chatham House, сообщает пресс-центр Офиса президента.

"По сути, подписание этого документа означает, что наши страны действительно имеют общие ценности. Мы, украинцы, преданны демократии, уважению прав человека и норм международного права. Также мы разделяем понимание всех глобальных угроз: какие они, откуда происходят и как с ними бороться. Мы очень четко понимаем и имеем стремление быть партнерами в решении глобальных вызовов", - рассказал он.

По словам Ермака, соглашение дает возможность синергии между технологиями и различными отраслями экономик двух стран, такими как сельское хозяйство и сфера услуг.

"Настоящее Соглашение тоже поможет Великобритании решить возможные вопросы, связанные с переходным периодом после Brexit. А для Украины оно позволит диверсифицировать наши экспортные рынки. Думаю, что она также даст возможности раскрыть крупные торговые перспективы для обеих стран", - сказал Ермак.

Кроме того, по его словам, соглашение поможет расширить сотрудничество между странами в сфере торговли услугами.

"Здесь Украина может предложить британским компаниям, которые ищут техническую и ІТ-экспертизу, нечто ценное. Соглашение, мы надеемся, объединит Лондон - финансовую столицу Европы - и Украину как очень быстрорастущий ІТ-кластер в Европе", - отметил Ермак.

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