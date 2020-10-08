Швеция победила Россию в товарищеском матче в Москве
8 октября, 2020, 21:19
Сборная Швеции победила Россию в товарищеском матче со счетом 2:1
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Встреча проходила на стадионе "ЦСКА Арена" в Москве. Счет был открыт на 21-й минуте, после точного удара Александра Исаака. На 73-й шведы удвоили преимущество - забил Маттиас Юханссон.
Россиянам удалось забить на последних минутах матча. На 92-й минуте отличился Александр Соболев. Но этот гол уже ничего не решал. Шведы оказались сильнее - 2:1.
Товарищеский матч
8 октября
Россия - Швеция 1:2
Голы: Соболев, 90+2 - Исаак, 21 Юханссон, 73
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Сборная Германии 7 октября в товарищеском матче сыграла на своем поле вничью с Турцией.
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