Швеция победила Россию в товарищеском матче в Москве

8 октября, 2020, 21:19

Сборная Швеции победила Россию в товарищеском матче со счетом 2:1

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Встреча проходила на стадионе "ЦСКА Арена" в Москве. Счет был открыт на 21-й минуте, после точного удара Александра Исаака. На 73-й шведы удвоили преимущество - забил Маттиас Юханссон.

Россиянам удалось забить на последних минутах матча. На 92-й минуте отличился Александр Соболев. Но этот гол уже ничего не решал. Шведы оказались сильнее - 2:1.

Товарищеский матч

8 октября

Россия - Швеция 1:2

Голы: Соболев, 90+2 - Исаак, 21 Юханссон, 73

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