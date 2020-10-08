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Espreso.tvЭкономикаШевченко назвал основной риск для получения транша МВФ до конца года

Шевченко назвал основной риск для получения транша МВФ до конца года


фото: bank.gov.ua
По словам главы Национального банка Кирилла Шевченко, есть определенные беспокойства относительно антикоррупционной политики Украины в вопросе получения транша Международного валютного фонда

Об этом Шевченко сказал в интервью ZN.ua.

"Дискуссия по проекту бюджета на следующий год продолжается и консенсус будет достигнут. Но есть определенные беспокойства относительно антикоррупционной политики. Эти вопросы лежат за пределами мандата НБУ", - цитирует издание слова Шевченко.

Он также отметил, что сейчас со стороны НБУ нет ни одного невыполненного обязательства перед МВФ.

"Мы немало сделали. Например, приняли трехлетние планы сокращения" токсичных "кредитов в госбанках на Совете финстабильности, и за последние два месяца уровень этих кредитов в госбанках уже значительно сократился. НБУ совместно с Верховной Радой осталось выполнить один структурный показатель - внести изменения в закон о банках и банковской деятельности, но и здесь мы уже на финальной стадии выполнения ", - отметил Шевченко.

Глава НБУ также подчеркнул, что сейчас для Украины важно не количество траншей, а сам факт продолжения сотрудничества с МВФ. Шевченко также выразил надежду, что украинская сторона сделает все возможное для того, чтобы до конца года финансирование со стороны МВФ возобновилось.

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