Шевченко назвал основной риск для получения транша МВФ до конца года
Об этом Шевченко сказал в интервью ZN.ua.
"Дискуссия по проекту бюджета на следующий год продолжается и консенсус будет достигнут. Но есть определенные беспокойства относительно антикоррупционной политики. Эти вопросы лежат за пределами мандата НБУ", - цитирует издание слова Шевченко.
Он также отметил, что сейчас со стороны НБУ нет ни одного невыполненного обязательства перед МВФ.
"Мы немало сделали. Например, приняли трехлетние планы сокращения" токсичных "кредитов в госбанках на Совете финстабильности, и за последние два месяца уровень этих кредитов в госбанках уже значительно сократился. НБУ совместно с Верховной Радой осталось выполнить один структурный показатель - внести изменения в закон о банках и банковской деятельности, но и здесь мы уже на финальной стадии выполнения ", - отметил Шевченко.
Глава НБУ также подчеркнул, что сейчас для Украины важно не количество траншей, а сам факт продолжения сотрудничества с МВФ. Шевченко также выразил надежду, что украинская сторона сделает все возможное для того, чтобы до конца года финансирование со стороны МВФ возобновилось.
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