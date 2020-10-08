СБУ разоблачила иностранцев, которые пытались создать в Украине центр неонацистской террористической группировки
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Спецслужбисты обнаружили двух иностранцев, которые прибыли в Украину с целью вербовки местных жителей в ряды экстремистов. Злоумышленники "работали" в Киеве, Харькове и Львове.
В частности иностранцы подготовили видеоролик, в котором пропагандировали идеи неонацизма и призвали к совершению особо тяжких преступлений, в том числе убийств и терактов. Для распространения видео злоумышленники привлекли участников специализированных сообществ в соцсетях.
Кроме того, они пытались поступить в один из украинских военных подразделений для получения боевого опыта, который планировали использовать в дальнейшей преступной деятельности.
Спецслужбисты разоблачили и задокументировали попытки международных экстремистов создать ячейку в Украине. На основании положений закона "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" СБУ приняла решение о принудительном возвращении вербовщиков в страну происхождения с последующим запретом въезда в Украину сроком 3 года.
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