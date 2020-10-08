СБУ разоблачила фейковую инвесткомпанию с тремя кол-центрами в Киеве

8 октября, 2020, 16:20

Служба безопасности разоблачила псевдоброкерские центры, которые под видом торгов на международных фондовых биржах присваивали средства инвесторов

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

"Служба безопасности Украины пресекла деятельность псевдоброкерских центров, которые под видом торгов на международных фондовых биржах присваивали средства инвесторов", - говорится в сообщении.

По данным оперативников, аферу организовали трое граждан одной из стран Ближнего Востока. По их указанию, в центре столицы были созданы три колл-центра. Операторы якобы от имени известной инвестиционной компании звонили клиентам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний на международных фондовых биржах.

После перевода злоумышленникам средств через электронные платежные системы клиенту создавали "персональный кабинет", в котором демонстрировали постоянный рост акций в цене и предлагали увеличить инвестиции. При этом для создания веб-ресурса организаторы использовали элементы оборудования для запрещенных в Украине онлайн-казино.

"Злоумышленники также с помощью специально разработанного программного обеспечения имитировали для инвесторов трансляцию электронной торговли на международных биржах. После решения клиента получить свои деньги, дельцы сообщали ему о банкротстве компании", - отметили в пресс-службе.

По информации ведомства, злоумышленники действовали в течение нескольких лет и успели присвоить средства несколько тысяч граждан. Причем суммы "инвестиций" колебались от $1 тыс. до $5 тыс. с каждого клиента. Полученные средства дельцы легализовали через анонимные криптокошельки.

В ведомстве отметили, что во время обысков в колл-центрах правоохранители изъяли компьютеры и серверы, документы, печати фирм, которые функционировали без надлежащего налогового оформления и уклонялись от уплаты налогов.

Правоохранители установили, что работу колл-центров без официального трудоустройства обеспечивали более 200 студентов и иностранцев из стран Ближнего Востока и Африки, среди которых были нелегальные мигранты.

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