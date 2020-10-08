СБУ просит Google и Apple запретить распространение приложения ВКонтакте в Украине
Об этом пишет Укринформ.
Согласно сообщению, СБУ обратилась в Министерство иностранных дел Украины с просьбой проинформировать компании Google и Apple о необходимости привести свою деятельность в соответствие с требованиями украинского законодательства. Речь идет о запрете реализации на территории Украины мобильных приложений, разработанных подсанкционными компаниями, через PlayMarket и AppStore.
В издании отметили, что, в частности, это касается запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте".
Кроме того, по информации ведомства, СБУ провела мониторинг эффективности имеющихся ограничений и установила, что большинство интернет-провайдеров выполняют требования о запрете распространения приложений, разработанных подсанкционными компаниями.
Однако отмечается, что отдельные компании в обход запретов дают возможность пользователям обходить блокировки ресурсов с мобильных телефонов.
В то же время в СБУ отметили, что санционное законодательство Украины содержит серьезные пробелы, поскольку не предусматривает некоторые виды санкций и не определяет конкретные государственные органы ответственными за их выполнение.
- Напомним, 15 мая 2017 указом президента Украины от 15.05.2017 № 133 было введено в действие решение СНБО Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которым запрещалась работа российских соцсетей, электронных почт и сервисов в государстве. 14 мая 2020 года Указом президента Украины Владимира Зеленского №184 эти санкции были продолжены.
- Недавно российская социальная сеть "ВКонтакте" на своей официальной странице для украинских пользователей сообщила, что разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему соцсетью теперь можно пользоваться "без ограничений".
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что поручил проверить информацию о запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте", которая заявила, что обошла блокировки.
- В Совете нацбезопасности и обороны отметили, что работают над блокировкой мобильного приложения ВК на территории Украины.
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