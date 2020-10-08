Распространяли предвыборные фейки: СБУ блокировала "ботоферму", финансируемую из РФ

8 октября, 2020, 21:07

В Киеве Служба безопасности Украины блокировала деятельность "ботофермы", которую спонсировали с территории России

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность ботофермы, которую спонсировали с территории РФ.

"Специализированные аппаратно-программные комплексы злоумышленники использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях. Они распространяли ложную информацию для манипулирования общественным мнением накануне местных выборов. Для организации противоправной деятельности организаторы ботофермы использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБ Украины также зафиксировали, что мощности ботофермы использовались отдельными политическими силами для черного пиара против оппонентов.

Так, во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование.

"В частности, 4 GSM-шлюзы емкостью 32 канала каждый, 3 сим-банка емкостью 128 каналов, 3 сим-банка емкостью 32 канала, 5 VoIP-шлюзов емкостью 32 канала. Также изъято более 6 тысяч SIM-карты, черновые записи регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали материалы провокационного характера в ущерб информационной безопасности нашего государства", - говорится в сообщении.

Сейчас проверяется версия о причастности к организации указанной противоправной деятельности представителей спецслужб России.

Фото: ssu.gov.ua

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