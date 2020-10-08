"В связи с массовыми акциями протеста": МИД советует украинцам воздержаться от поездок в Кыргызстан
Об этом сообщает пресс-служба МИДа.
"В связи с акциями протеста, которые проходят в Кыргызской Республике, и осложнением ситуации безопасности на фоне столкновений между протестующими и правоохранителями, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Кыргызстан до стабилизации ситуации", - отмечают в МИД.
Гражданам Украины, которые находятся на территории Кыргызстана, рекомендуется быть внимательными и осторожными, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в демонстрациях и акциях протеста, не вступать в споры с местным населением по вопросам, которые касаются внутриполитической ситуации в стране, следить за новостями и рекомендациями местных органов власти.
- Напомним, в понедельник, 5 октября, после выборов в столице Кыргызстана начались акции протеста. Для разгона демонстрантов стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие.
- Впоследствии Центральная избирательная комиссия не признала результаты выборов в Кыргызстане.
- Также на фоне массовых протестов по результатам парламентских выборов, премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку.
- Впоследствии, в Кыргызстане оппозиция создала второй координационный совет.
- В ходе акций протеста против результатов парламентских выборов в Бишкеке количество пострадавших возросло до 911 человек.
- 7 октября депутаты парламента Кыргызстана начали процедуру по объявлению импичмента президенту страны Сооронбаю Жээнбекову.
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