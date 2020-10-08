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Espreso.tvОбщество"В связи с массовыми акциями протеста": МИД советует украинцам воздержаться от поездок в Кыргызстан

"В связи с массовыми акциями протеста": МИД советует украинцам воздержаться от поездок в Кыргызстан


фото: reuters
До стабилизации ситуации безопасности в Кыргызстане Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в страну

Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

"В связи с акциями протеста, которые проходят в Кыргызской Республике, и осложнением ситуации безопасности на фоне столкновений между протестующими и правоохранителями, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Кыргызстан до стабилизации ситуации", - отмечают в МИД.

Гражданам Украины, которые находятся на территории Кыргызстана, рекомендуется быть внимательными и осторожными, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в демонстрациях и акциях протеста, не вступать в споры с местным населением по вопросам, которые касаются внутриполитической ситуации в стране, следить за новостями и рекомендациями местных органов власти.

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