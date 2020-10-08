"Шахтер" отпустил 2 футболистов в сборную Украины несмотря на вспышку COVID-19

8 октября, 2020, 22:00

Донецкий "Шахтер" отпустил в сборную Украины полузащитников Марлоса и Виктора Коваленко

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

9 октября "Шахтер" вернется к тренировкам и начнет подготовку к матчу УПЛ против "Львова", который должен состояться 17 октября.

"Полузащитники Марлос и Виктор Коваленко отправятся в сборную Украины и смогут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций. Другие футболисты, за исключением выявленных лиц с положительными результатами тестов, 9 октября вернутся к тренировкам", - говорится в заявлении клуба.

Сборную Украины ждут два матча Лиги наций. Речь идет о поединке против Германии (10 октября) и Испании (13 октября).

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