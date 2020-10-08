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Espreso.tvМир"Нас волнует Кременчуг и подобные случаи": депутат Европарламента подчеркнул равное участие всех партий в выборах в Украине

"Нас волнует Кременчуг и подобные случаи": депутат Европарламента подчеркнул равное участие всех партий в выборах в Украине

В Европарламенте внимательно следят за выборами в Кременчуге

Соответствующий твит Андрюса Кубилиуса, депутата Европарламента, распространил в своей заметке на странице в Facebook народный депутат Николай Княжицкий.

"В Европарламенте внимательно следят за выборами в Кременчуге. Андрюс Кубилиус, депутат Европарламента, бывший премьер Литвы высказался о преступной ситуацию в Кременчуге, где "ЕС" не допускают к участию в выборах. Готовится заявление многих евродепутатов. Кубилиус пишет: "Лакмусовая бумажка настоящей демократии - это местные выборы в Украине. Украина как демократическое государство должна обеспечить проведение открытых и честных выборов. Не должно оставаться сомнений в равном участии всех партий. Нас волнует Кременчуг и подобные случаи", - написал нардеп.

  • Напомним, в Кременчуге ТИК вопреки закону не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии "Европейская Солидарность" в горсовет.
  • Впоследствии Окружной административный суд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской Солидарности" в городской совет Кременчуга и обязал повторно рассмотреть документы.
  • 6 октября народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий сообщил, что партия выиграла апелляционный суд по постановлению Кременчугской городской ТИК об отказе в регистрации списка.
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