"Нас волнует Кременчуг и подобные случаи": депутат Европарламента подчеркнул равное участие всех партий в выборах в Украине

8 октября, 2020, 19:13

В Европарламенте внимательно следят за выборами в Кременчуге

Соответствующий твит Андрюса Кубилиуса, депутата Европарламента, распространил в своей заметке на странице в Facebook народный депутат Николай Княжицкий.

"В Европарламенте внимательно следят за выборами в Кременчуге. Андрюс Кубилиус, депутат Европарламента, бывший премьер Литвы высказался о преступной ситуацию в Кременчуге, где "ЕС" не допускают к участию в выборах. Готовится заявление многих евродепутатов. Кубилиус пишет: "Лакмусовая бумажка настоящей демократии - это местные выборы в Украине. Украина как демократическое государство должна обеспечить проведение открытых и честных выборов. Не должно оставаться сомнений в равном участии всех партий. Нас волнует Кременчуг и подобные случаи", - написал нардеп.