"Министр здравоохранения провалил тест страны на коронавирус", - врач Марьяна Двулит

8 октября, 2020, 15:00

Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, кандидат в депутаты Киевсовета от партии "За будущее" Марьяна Двулит жестко раскритиковала действия Министерства здравоохранения, которые привели к новому антирекорду заболеваемости Covid-19 в Украине

Как заявляет Двулит, сейчас ситуация в медицинских учреждениях является беспрецедентной за весь период пандемии. "У нас патовая ситуация с пандемией. 17 тысяч медиков заболели коронавирусом. Больницы переполнены и недооснащены. Долгие очереди на бесплатные тесты. Семейные врачи сегодня отказывают людям в госпитализации. К нам обращаются пациенты и просят: "Заберите в больницу! Как нам лечиться?"



Как акушер-гинеколог я фиксирую рост количества больных COVID-19 беременных женщин. Отсутствует четкий алгоритм действий, но мы должны оказывать квалифицированную помощь, чтобы погасить панику. У меня большой вопрос - почему чиновники Минздрава не использовали время, которое было для подготовки. Они действительно не знали, что такое будет? Или некогда не было, потому что ходили по эфирам? Как так случилось?" - подчеркнула она.



Врач отметила, что сложившаяся ситуация является следствием преступного бездействия МЗ: "Как господин министр мог допустить использование средств налогоплательщиков, выделенных для борьбы с пандемией, а это 65 млрд грн - для строительства дорог? Где разрекламированная закупка устройств для проведения искусственной вентиляции легких? Где настоящая защита медработников?



Как кандидат в депутаты Киевсовета и, в первую очередь, как врач - я призываю к немедленному проведению заседания СНБО по критической ситуации в Украине, замене руководителя МЗ, обеспечению медиков всеми средствами защиты. Все больницы по стране должны быть переведены в 100% режим госпитализации - все отделения. Почему медиков не собирают, не проводят тренировки по Украине? Мы выходим с голыми руками и по телефону консультируем людей. Господин министр, освободите пожалуйста свое место!"



Напомним, 8 октября в Украине зафиксированы 5 397 случаев заболевания Covid-19 - это антирекорд количества больных в сутки от начала пандемии.