"Европейская Солидарность" требует от ЦИК распустить Кременчугскую ТИК чиз-за вопиющего нарушения закона
Партия требует признать бездействие Кременчугской ТИК по нерегистрации кандидатов, включенных в списки кандидатов в депутаты от "ЕС", противоправной и такой, что грубо нарушает избирательное законодательство, пишет пресс-служба политсилы.
А также призывает ЦИК досрочно прекратить полномочия всего состава Кременчугской городской территориальной избирательной комиссии в связи с грубым нарушением положений Конституции Украины и Избирательного кодекса Украины.
"Европейская Солидарность" также требует обязать Кременчугскую городскую ТИК после формирования его нового состава безотлагательно зарегистрировать кандидатов, включенных в списки кандидатов в депутаты городского совета от "ЕС".
Как известно, 29 сентября в Кременчуге ТВК вопреки закону не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии "Европейская Солидарность" в горсовет.
2 октября Окружной административный суд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской Солидарности" в городской совет Кременчуга и обязал повторно рассмотреть документы. 6 октября решение суда первой инстанции подтвердил Второй апелляционный административный суд в Харькове.
Несмотря на это, Кременчугская городская ТИК отказалась выполнять решение суда о допуске "Европейской Солидарности" на выборы в горсовет и провела жеребьевку партий без участия "ЕС".
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры