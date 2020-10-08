"Европейская Солидарность" требует от ЦИК распустить Кременчугскую ТИК чиз-за вопиющего нарушения закона

8 октября, 2020, 15:00

"Европейская Солидарность" подала в Центральную избирательную комиссию жалобу на бездействие Кременчугской городской территориальной избирательной комиссии

Партия требует признать бездействие Кременчугской ТИК по нерегистрации кандидатов, включенных в списки кандидатов в депутаты от "ЕС", противоправной и такой, что грубо нарушает избирательное законодательство, пишет пресс-служба политсилы.

А также призывает ЦИК досрочно прекратить полномочия всего состава Кременчугской городской территориальной избирательной комиссии в связи с грубым нарушением положений Конституции Украины и Избирательного кодекса Украины.

"Европейская Солидарность" также требует обязать Кременчугскую городскую ТИК после формирования его нового состава безотлагательно зарегистрировать кандидатов, включенных в списки кандидатов в депутаты городского совета от "ЕС".

Как известно, 29 сентября в Кременчуге ТВК вопреки закону не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии "Европейская Солидарность" в горсовет.

2 октября Окружной административный суд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской Солидарности" в городской совет Кременчуга и обязал повторно рассмотреть документы. 6 октября решение суда первой инстанции подтвердил Второй апелляционный административный суд в Харькове.

Несмотря на это, Кременчугская городская ТИК отказалась выполнять решение суда о допуске "Европейской Солидарности" на выборы в горсовет и провела жеребьевку партий без участия "ЕС".