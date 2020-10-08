Против руководства "Нафтогаза" возбудили уголовное дело, - Коболев

8 октября, 2020, 20:42

По факту деятельности против руководителей "Нафтогаза" возбудили уголовное дело, в котором их обвиняют в государственной измене

Об этом председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил в эфире Общественного радио.

Так, по его словам по факту деятельности против руководства "Нафтогаза" возбудили уголовное дело.

"Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинении в государственной измене", - отметил он.

Глава НАК отметил, что не знает, когда именно было возбуждено уголовное дело.

"Бумаги по этому поводу получил сегодня", - добавил он.

Коболев заметил, что в компании это воспринимают как "очень настойчивое приглашение к публичной дискуссии".

"Мы готовы это приглашение принять. Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту по резерву долгов и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты", - заявил он.

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