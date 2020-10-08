Протесты в Кыргызстане: Совбез заявил об исчезновении президента Жээнбекова, его пресс-служба все отрицает

8 октября, 2020, 11:31

Совет безопасности Кыргызстана заявил, что местонахождение президента Сооронбая Жээнбекова неизвестно

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад" .

Заместитель председателя Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев заявил, что исчез также премьер-министр.

"Местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно. В целях безопасности принято решение закрыть границу", - сказал он.

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Чиновник говорит, что они не появлялись на публике с начала протестов.

РИА Новости со ссылкой на пресс служба президента сообщает, что он в Бишкеке.

"Жээнбеков ведет переговоры со всеми политическими силами, чтобы вернуть ситуацию в правовое русло", - говорится в сообщении.