Протесты в Кыргызстане: Совбез заявил об исчезновении президента Жээнбекова, его пресс-служба все отрицает
Об этом сообщает "Интерфакс-Запад" .
Заместитель председателя Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев заявил, что исчез также премьер-министр.
"Местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно. В целях безопасности принято решение закрыть границу", - сказал он.
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Чиновник говорит, что они не появлялись на публике с начала протестов.
РИА Новости со ссылкой на пресс служба президента сообщает, что он в Бишкеке.
"Жээнбеков ведет переговоры со всеми политическими силами, чтобы вернуть ситуацию в правовое русло", - говорится в сообщении.
- Напомним, в понедельник, 5 октября, после выборов в столице Кыргызстана начались акции протеста . Для разгона демонстрантов стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие.
- Впоследствии, Центральная избирательная комиссия не признала результаты выборов в Кыргызстане.
- Также на фоне массовых протестов по результатам парламентских выборов, премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку .
- Впоследствии, в Кыргызстане оппозиция создала вторую координационный совет .
- В ходе акций протеста против результатов парламентских выборов в Бишкеке количество пострадавших возросло до 911 человек .
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