Председатель Харьковской ОГА использовал видео прощания с погибшими в авиакатастрофе АН-26 как рекламу на YouTube

8 октября, 2020, 16:23

Одноминутное видео прощания с погибшими в авиакатастрофе АН-26 с YouTube-страницы председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера стало появляться как реклама перед другими видео на сайте

Об этом сообщил харьковский журналист Александр Костенко в Facebook.

"Команда главы ХОГА Алексея Кучера запустила на рекламу ютубовский ролик с церемонией прощания с погибшими в авиакатастрофе курсантами. Минутный ролик с площади Свободы, наполненный рыдающими матерями погибших. С перебивками содрогающихся плечей, сжатых до побелевших косточек кулаков и искаженных болью лиц, с плывущими над мостовой гробами, с закадровой текстовкой о гибели ребят", - отметил он.

"Я, безусловно, понимаю, что побудило технологов губернатора на такой шаг. Мэрская предвыборка стоит на месте, несмотря на три недели; надежды на 15% уже сменились надеждами сначала на 10, а теперь и на 7-8%. Губернаторские ролики набирают по 500-600 просмотров Эвер, а тут тридцать тысяч за неполные сутки как с куста. Заманчиво?" - прокомментировал он.

Само видео, которое команда Алексея Кучера запустила на рекламу в YouTube размещено по ссылке на официальном канале политика в сети

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