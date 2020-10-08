Председатель Харьковской ОГА использовал видео прощания с погибшими в авиакатастрофе АН-26 как рекламу на YouTube
Об этом сообщил харьковский журналист Александр Костенко в Facebook.
"Команда главы ХОГА Алексея Кучера запустила на рекламу ютубовский ролик с церемонией прощания с погибшими в авиакатастрофе курсантами. Минутный ролик с площади Свободы, наполненный рыдающими матерями погибших. С перебивками содрогающихся плечей, сжатых до побелевших косточек кулаков и искаженных болью лиц, с плывущими над мостовой гробами, с закадровой текстовкой о гибели ребят", - отметил он.
"Я, безусловно, понимаю, что побудило технологов губернатора на такой шаг. Мэрская предвыборка стоит на месте, несмотря на три недели; надежды на 15% уже сменились надеждами сначала на 10, а теперь и на 7-8%. Губернаторские ролики набирают по 500-600 просмотров Эвер, а тут тридцать тысяч за неполные сутки как с куста. Заманчиво?" - прокомментировал он.
Само видео, которое команда Алексея Кучера запустила на рекламу в YouTube размещено по ссылке на официальном канале политика в сети
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